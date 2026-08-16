Командир заїхав пікапом у зону ураження російських дронів

Командир штурмової роти 475-го окремого штурмового полку ЗСУ Code 9.2 Владислав Польський, ризикуючи власним життям, евакуював двох тяжкопоранених військовослужбовців свого підрозділу з-під ударів російських дронів. Про це у неділю, 16 серпня, повідомило Угруповання об’єднаних сил.

Двоє українських штурмовиків отримали важкі поранення після успішного захоплення російських позицій. На зворотному шляху їх атакували російські безпілотники-камікадзе типу «Молнія». Через травми військові не могли самостійно пересуватися.

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Побратими спробували евакуювати поранених за допомогою наземної роботизованої платформи. Однак російський дрон уразив НРК, після чого військові залишилися на відкритій місцевості без можливості швидко дістатися укриття.

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Тоді командир Владислав Польський вирушив на допомогу побратимам. Без бронежилета та на великій швидкості він заїхав пікапом у зону ураження російських дронів. Польський дістався до поранених військових, перевантажив їх у свій автомобіль і швидко вивіз до укриття.

Нагадаємо, 25 квітня бійці Третього армійського корпусу провели евакуацію цивільної поблизу Лиману за допомогою наземного роботизованого комплексу. Військові врятували 77-річну жінку, яка самостійно пересувалася дорогою через «сіру зону», що перебувала під вогневим контролем російських військ.