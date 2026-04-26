Попри обстріл «Білі Янголи» допомогли мешканцям покинути небезпечний район

Евакуаційна група потрапила під російський обстріл під час виїзду на евакуацію мешканців Синельниківського району. Про це у неділю, 26 квітня, повідомили у поліції Дніпропетровської області.

За даними правоохоронців, інцидент стався дорогою до селища Покровське, куди поліцейські прямували для евакуації цивільних. Під час руху поруч стався російський обстріл. Попри небезпеку, евакуаційна група продовжила виконувати завдання та допомагати місцевим жителям залишити небезпечну територію.

У поліції зазначили, що через пожежі, які виникли після обстрілів, частина людей втратила документи та особисті речі. Правоохоронці допомогли мешканцям зібрати необхідне та вивезли їх до безпечніших районів.

«Поліціянти евакуаційної групи “Білий янгол” щодня ризикують власним життям, щоб урятувати людей із прифронтових громад», – наголосили у поліції.

Правоохоронці закликали жителів небезпечних районів не зволікати з евакуацією та звертатися по допомогу.

Нагадаємо, 6 квітня стало відомо, що загін спеціальної розвідки Військово-морських сил «Янголи» провів складну багатоетапну операцію з евакуації на підконтрольну територію родича військовослужбовця морської піхоти.