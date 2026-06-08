Всеволода Князєва увʼязнили на пʼять років

Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву у справі про хабар у розмірі 2,7 млн доларів. Про це в понеділок, 8 червня, повідомила пресслужба ВАКС.

Зазначається, що Всеволод Князєв уклав угоду з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яку затвердила колегія суддів Вищого антикорупційного суду. Таким чином ВАКС визнав Всеволода Князєва винним в одержанні службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Колишньому голові Верховного Суду призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, а також позбавили права обіймати посади в судових і правоохоронних органах протягом трьох років. Крім того, ВАКС конфіскував у Князєва частину майна, а саме:

квартиру та будинок у Миколаєві;

32 тис. грн;

1 700 євро;

201 тис. доларів.

Також у межах угоди Князєв зобов'язався перерахувати на потреби Збройних сил України 1 104 600 доларів.

Антикорупційна організація Transparency International Ukraine звернула увагу, що Всеволод Князєв перебував у СІЗО 259 днів (з 18 травня 2023 року до 31 січня 2024 року), що зараховується судом у строк покарання. Таким чином Князєву треба відбути ще чотири роки та 3,5 місяці позбавлення волі.

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Справа про 2,7 млн доларів хабаря для суддів Верховного Суду

За даними слідчих, у 2023 році бізнесмен, власник групи «Фінанси і Кредит» Костянтин Жеваго передав через адвоката суддям Верховного Суду хабар у розмірі 2,7 млн доларів. За ці гроші судді мали ухвалити рішення в інтересах Жеваго. Йшлося про права власності на понад 40% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo.

16 травня 2023 року у цій справі підозру отримав тодішній голова Верховного Суду Всеволод Князєв.19 травня 2023 року суд обрав для Всеволода Князєва запобіжний захід – арешт строком на 60 діб із можливістю внесення застави в розмірі 107 млн грн. Надалі розмір застави для Князєва неодноразово зменшували. 31 січня 2024 року за нього внесли заставу в розмірі 18 млн грн, і він вийшов з-під арешту. 27 травня 2024 року Вищий антикорупційний суд зняв із Всеволода Князєва електронний браслет стеження, оскільки той скаржився на алергію.

10 липня одразу кілька українських ЗМІ повідомили, що Всеволода Князєва затримали біля румунського кордону в селі Солотвино на Закарпатті. Водночас адвокат Князєва Іван Староста заявив «Суспільному», що його клієнта не затримували, а лише перевірили документи та з'ясували мету перебування в прикордонній зоні. За словами адвоката, Князєв приїхав на Закарпаття для лікування в санаторії.

6 серпня 2024 року Вища рада правосуддя звільнила Всеволода Князєва з посади судді Верховного Суду.

19 травня 2026 року стало відомо, що НАБУ та САП здійснили обшуки у Верховному Суді в межах розслідування корупційної справи. Згодом антикорупційні органи повідомили, що розширили коло підозрюваних у масштабній корупційній схемі за участю колишнього голови Верховного Суду. Йшлося про суддів Жанну Єленіну, Ірину Григор'єву, Ігоря Желєзного, а також суддю у відставці Олександра Прокопенка. Того ж дня суддів затримали, а згодом суд обрав для них запобіжні заходи у вигляді застав розміром від 900 тис. грн до 3 млн грн.

29 травня 2026 року сайт «Судовий репортер» повідомив, що Всеволод Князєв пішов на угоду зі слідством. Він визнав провину і дав викривальні показання проти суддів Верховного Суду Ірини Григор'євої, Жанни Єленіної, Ігоря Желєзного та судді у відставці Олександра Прокопенка.