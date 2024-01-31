Князєв перебував у СІЗО з травня 2023 року

За колишнього очільника Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного у масштабних корупційних схемах, внесли заставу у розмірі 18 млн грн. Гроші внесли у середу, 31 січня, після того, як ВАКС зменшив заставу Князєву ще на два мільйони грн, повідомили у прес-службі Центру протидії корупції.

«30 січня слідчий суддя ВАКС зменшив заставу Всеволоду Князєву із 20 млн грн до 18,168 млн грн. А вже сьогодні гроші за нього внесли й він зможе вийти із СІЗО. При цьому малоймовірно, що гроші міг внести хтось із сім’ї Князєва самостійно, оскільки всі його активи арештовано. Більше того, захист у грудні казав, що родина підозрюваного може внести максимум 10 млн грн», – повідомили у прес-службі ЦПК.

У прес-службі ЦПК звернули увагу на те, що за два тижні до внесення застави Всеволод Князєв розлучився зі своєю дружиною, з якою був у шлюбі майже 20 років. Сама дружина Князєва пояснила, що фактичні відносини з колишнім головою Верховного Суду припинилися з травня 2023 року. Розлучилися Князєви, на думку екс-дружини, через «несумісність характерів, різні погляди на життєві проблеми та шляхи їх вирішення».

«На розгляді в одному із судів міста Миколаєва також є позов про поділ спільного майна подружжя», – повідомили у Центрі протидії корупції.

Нагадаємо, 15 травня 2023 року НАБУ викрило масштабну корупційну схему у Верховному Суді. Радник голови Офісу президента Сергій Лещенко повідомив, що на хабарі 2,7 млн доларів був спійманий Всеволод Князєв. Князєва затримали та повідомили про підозру, а вже 18 травня помістили під варту із можливістю внесення застави у 107 млн грн.

Вже у квітні апеляція зменшила Князєву заставу до 75 млн грн, а в серпні – до 55 млн грн. Судді зменшували заставу екс-голові Верховного Суду до січня 2024 року сім разів. Водночас, як зазначають у ЦНК, внесення застави за Князєва співпало з появою інформації, що Верховна Рада Правосуддя хоче зупинити розгляд дисциплінарних справ стосовно екс-голови Верхового Суду.