Всеволоду Князєву зменшили розмір застави ще на 7 млн грн

Вищий антикорупційний суд залишив для колишнього очільника Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного у хабарництві, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це у четвер, 21 грудня, повідомили у прес-службі ВАКС.

Водночас колегія суддів частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту та зменшила розмір застави для Всеволода Князєва з 27 млн грн до 20 млн грн.

Ухвала набрала законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

До слова, ВАКС вже кілька разів зменшував розмір застави для Всеволода Князєва. Початковий розмір застави, яку суд визначив у травні 2023 року, становила 107 млн. грн.

Нагадаємо, 15 травня 2023 року тодішнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва й адвоката, який був посередником, викрили й затримали на отриманні другої частини хабара у 450 тисяч доларів. Наступного дня Пленум Верховного Суду висловив Князєву недовіру, унаслідок чого він втратив посаду голови суду. Того ж дня йому повідомили про підозру, а пізно ввечері 18 травня його взяли під варту.