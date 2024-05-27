Всеволоду Князєву продовжили термін зобов'язань перед судом ще на місяць

У понеділок, 27 травня, Вищий антикорупційний суд зняв з колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва електронний браслет стеження, водночас продовживши термін дії обов’язків, покладених на Князєва судом. Причиною зняття стали скарги Всеволода Князєва, який заявив, що має алергію на пристрій.

Під час засідання ВАКС 27 травня суд частково задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який повідомив про проблеми зі здоров’ям у Всеволода Князєва через носіння браслета. Зокрема, йшлося про алергічну реакцію в колишнього судді.

Крім того, Всеволод Князєв заявив, що в його помешканні, де він наразі проживає, по шість годин немає світла та зв’язку, що робить електронний браслет стеження неефективним. Суддя ВАКС погодився із доводами сторони захисту та постановив, що застава Князєва у 18 млн грн є достатньо ефективним запобіжником того, що підозрюваний може переховуватися від суду та незаконно впливати на свідків.

Так, суд продовжив термін дії обов’язків Всеволода Князева до 27 липня 2024 року. Підозрюваний буде зобов’язаний:

прибувати до прокурора суду за першою вимогою;

не виїжджати за межі України;

утримуватись від спілкування зі свідками;

здати паспорти для виїзду за кордон.

Хабар Всеволода Князєва – що відомо

Нагадаємо, 16 травня 2023 року тогочасного голову Верховного Суду Всеволода Князєва викрили на хабарі в 2,7 млн доларів. Гроші суддя отримав за рішення суду на користь олігарха та мільярдера Костянтина Жеваго. Князєва затримали та повідомили йому про підозру. 19 травня 2023 року Всеволода Князєва арештували на 60 діб з можливістю внесення застави у 107 млн грн.

Розмір застави для судді-хабарника кілька разів суттєво зменшували – рішенням ВАКС Князєв може вийти під заставу в розмірі всього 18 млн грн. Наприкінці січня 2024 року Всеволод Князєв вийшов під заставу та одразу розлучився зі своєю дружиною, з якою був у шлюбі майже 20 років, що передбачає поділ спільного майна. Таким чином Князєв може намагатися убезпечити свої статки від конфіскації, повідомили у Центрі протидії корупції.

6 лютого 2024 року Всеволода Князєва вперше відсторонили від здійснення правосуддя. Термін дії цього обмеження мав закінчитися 6 квітня 2024 року, проте рішенням Вищої ради правосуддя Князєв не зможе здійснювати правосуддя до закриття кримінального провадження проти нього.