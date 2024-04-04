Раніше Князєва відсторонили від правосуддя до 6 квітня 2024 року

У четвер, 4 квітня, Вища рада правосуддя повторно відсторонила підозрюваного у хабарництві екс-очільника Верховного Суду України Всеволода Князєва від здійснення правосуддя. Причиною відсторонення є порушена кримінальна справа проти судді, якого затримали на хабарі у 2,7 млн доларів, повідомили на засіданні Вищої ради правосуддя.

Вища рада правосуддя задовольнила клопотання САП та тимчасово відсторонила Князєва від правосуддя. Його відсторонення триватиме, поки проти нього не закриють кримінальну справу.

Рішення щодо повторного відсторонення Князєва одноголосно підтримали усі 16 членів Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, 16 травня 2023 року Всеволода Князєва викрили на хабарі в 2,7 млн доларів. Гроші суддя отримав за позитивні рішення суду щодо олігарха та мільярдера Костянтина Жеваго. Князєва затримали та 16 травня оголосили про підозру. Крім того, САП також вручила підозру адвокату Олегу Горецькому, якого вважають спільником Князєва.

19 травня 2023 року Всеволода Князєва арештували на 60 діб з можливістю внесення застави у 107 млн грн. Згодом розмір застави кілька разів суттєво зменшували – рішенням ВАКС суддя може вийти під заставу в розмірі всього 18 млн грн. 31 січня 2024 року Всеволод Князєв вийшов під заставу, розлучившись зі своєю дружиною, з якою був у шлюбі майже 20 років, що передбачає поділ спільного майна. Таким чином Князєв може намагатися убезпечити свої статки від конфіскації.

6 лютого 2024 року Всеволода Князєва вперше відсторонили від здійснення правосуддя. Термін дії цього обмеження мав закінчитися 6 квітня 2024 року, проте рішенням Вищої ради правосуддя відсторонення Князєва тепер є необмеженим в часі.