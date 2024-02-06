31 січня за Всеволода Князєва внесли заставу

Колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного у масштабних корупційних схемах, відсторонили від правосуддя до 6 квітня 2024 року. Про це у вівторок, 6 лютого, повідомили у Вищій раді правосуддя.

Клопотання про відсторонення Всеволода Князєва до Вищої ради правосуддя подала Спеціалізована антикорупційна прокуратура, зважаючи на те, що 31 січня він вийшов із СІЗО під заставу. Рішення підтримали всі присутні 14 членів органу.

Нагадаємо, 15 травня 2023 року НАБУ викрило масштабну корупційну схему у Верховному Суді. Радник голови Офісу президента Сергій Лещенко повідомив, що на хабарі 2,7 млн доларів був спійманий Всеволод Князєв. Князєва затримали та повідомили про підозру, а вже 18 травня помістили під варту із можливістю внесення застави у 107 млн грн.

Вже у квітні апеляція зменшила Князєву заставу до 75 млн грн, а в серпні – до 55 млн грн. Судді зменшували заставу екс-голові Верховного Суду до січня 2024 року сім разів. 31 січня 2024 року за Всеволода Князєва внесли заставу у розмірі 18 млн грн і він вийшов із СІЗО.