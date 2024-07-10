Ексголову Верховного суду Князєва зупинили неподалік румунського кордону
Інформацію про перебування скандального екссудді на Закарпатті передали в ТЦК і поліцію
Ексголову Верховного суду Всеволода Князєва зупинили поблизу села Солотвино на Закарпатті неподалік румунського кордону. Про це пізно ввечері 10 липня повідомила низка українських ЗМІ, зокрема «Українська правда».
Співрозмовник УП в правоохоронних органах розповів, що Князєва виявили на контрольному посту в автівці, де він їхав пасажиром.
«Князєв зазначив, що прибув з метою відпочинку. В прикордонному підрозділі він зараз не перебуває. Його скеровано за межі прикордонної смуги. Про подію поінформовано поліцію та ТЦК», – зазначив співрозмовник.
У коментарі «Бабелю» Всеволод Князєв розповів, що на блокпості перевірили документи й попросили проїхати до відділку.
«Після ретельної перевірки документів звʼязалися з НАБУ і зʼясували, що до мене немає претензій. Після цього я залишив відділ прикордонної служби. Наразі перебуваю на Закарпатті й планую продовжити відпочинок. За наказом Верховного суду перебуваю у відпустці», – сказав Князєв.
Адвокат Князєва Іван Староста заявив «Суспільному», що його підопічного не затримували — в Солотвино у нього перевірили документи та зʼясували мету приїзду в прикордонну зону. За словами адвоката, Князєв прибув на Закарпаття з метою оздоровлення в одному із санаторіїв.
Що відомо про справу Всеволода Князєва
Нагадаємо, у травні 2023 року тогочасного голову Верховного Суду Всеволода Князєва викрили на хабарі у 2,7 млн доларів. Гроші суддя отримав за рішення суду на користь олігарха та мільярдера Костянтина Жеваго. Князєва затримали та повідомили йому про підозру. Згодом Князєва арештували на 60 діб з можливістю внесення застави у 107 млн грн.
Розмір застави для судді-хабарника кілька разів суттєво зменшували – до 18 млн грн. Наприкінці січня 2024 року Всеволод Князєв вийшов під заставу та одразу розлучився зі своєю дружиною, з якою був у шлюбі майже 20 років, що передбачає поділ спільного майна.
У лютому 2024 року Всеволода Князєва вперше відсторонили від здійснення правосуддя. У квітні Вища рада правосуддя повторно відсторонила підозрюваного у хабарництві ексочільника Верховного Суду від здійснення правосуддя.
Наприкінці травня ВАКС зняв електронний браслет з Князєва через алергію на пристрій. Водночас суд продовжив термін дії обов’язків, покладених на Князєва до 27 липня.