У травні 2023 року Князєва викрили на хабарі у 2,7 млн доларів

Ексголову Верховного суду Всеволода Князєва зупинили поблизу села Солотвино на Закарпатті неподалік румунського кордону. Про це пізно ввечері 10 липня повідомила низка українських ЗМІ, зокрема «Українська правда».

Співрозмовник УП в правоохоронних органах розповів, що Князєва виявили на контрольному посту в автівці, де він їхав пасажиром.

«Князєв зазначив, що прибув з метою відпочинку. В прикордонному підрозділі він зараз не перебуває. Його скеровано за межі прикордонної смуги. Про подію поінформовано поліцію та ТЦК», – зазначив співрозмовник.

У коментарі «Бабелю» Всеволод Князєв розповів, що на блокпості перевірили документи й попросили проїхати до відділку.

«Після ретельної перевірки документів звʼязалися з НАБУ і зʼясували, що до мене немає претензій. Після цього я залишив відділ прикордонної служби. Наразі перебуваю на Закарпатті й планую продовжити відпочинок. За наказом Верховного суду перебуваю у відпустці», – сказав Князєв.

Адвокат Князєва Іван Староста заявив «Суспільному», що його підопічного не затримували — в Солотвино у нього перевірили документи та зʼясували мету приїзду в прикордонну зону. За словами адвоката, Князєв прибув на Закарпаття з метою оздоровлення в одному із санаторіїв.

Що відомо про справу Всеволода Князєва

Нагадаємо, у травні 2023 року тогочасного голову Верховного Суду Всеволода Князєва викрили на хабарі у 2,7 млн доларів. Гроші суддя отримав за рішення суду на користь олігарха та мільярдера Костянтина Жеваго. Князєва затримали та повідомили йому про підозру. Згодом Князєва арештували на 60 діб з можливістю внесення застави у 107 млн грн.

Розмір застави для судді-хабарника кілька разів суттєво зменшували – до 18 млн грн. Наприкінці січня 2024 року Всеволод Князєв вийшов під заставу та одразу розлучився зі своєю дружиною, з якою був у шлюбі майже 20 років, що передбачає поділ спільного майна.

У лютому 2024 року Всеволода Князєва вперше відсторонили від здійснення правосуддя. У квітні Вища рада правосуддя повторно відсторонила підозрюваного у хабарництві ексочільника Верховного Суду від здійснення правосуддя.

Наприкінці травня ВАКС зняв електронний браслет з Князєва через алергію на пристрій. Водночас суд продовжив термін дії обов’язків, покладених на Князєва до 27 липня.