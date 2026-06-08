Жінка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу

Галицький районний суд Львова виніс вирок водію автобуса «Еталон», який збив 69-річну пішохідку. Внаслідок аварії жінка загинула. За скоєне суд призначив йому умовне покарання.

За матеріалами справи, аварія сталася близько 14:11 27 квітня 2026 року на зупинці громадського транспорту на вул. Городоцькій, 102 у Львові. 36-річний уродженець села Підгайчик Самбірського району за кермом автобуса «Еталон» збив пішохідку. Жінка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Внаслідок отриманих травм вона померла.

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У суді водій свою вину визнав та розповів, що в цей день виїжджав із зупинки громадського транспорту та збив жінку, яка йшла поза межами пішохідного переходу. Він також зазначив, що відшкодував шкоду родичам потерпілої. Представник потерпілої подав клопотання про проведення судового розгляду без їхньої участі та повідомив, що з обвинуваченим досягнуто примирення.

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Галицький районний суд Львова визнав винним водія ТзОВ «Львівське АТП-14631» у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 ККУ). Водію автобуса призначили 5 років позбавлення волі без позбавлення права керування транспортними засобами, але тюремне покарання змінили на 3 роки іспитового терміну. Також він має сплатити 30,5 тис. грн на користь держави за судові експертизи. Цей вирок ще можна оскаржити.