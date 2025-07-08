Смертельна аварія сталася 4 грудня 2022 року поблизу села Ярівка Луцького району

Горохівський районний суд виніс вирок водію рейсового автобуса Ігорю Остапʼюку за смертельну ДТП. Обвинувачений на швидкості вʼїхав у причіп, внаслідок чого травмувався він і пʼятеро пасажирів. Одна з потерпілих пізніше померла у лікарні. За скоєне чоловіку призначили три роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 3 липня, аварія сталася 4 грудня 2022 року поблизу села Ярівка Луцького району. За даними слідства, 45-річний водій рейсового автобуса «Луцьк – Нововолинськ» врізався у причіп вантажного автомобіля, який стояв на проїзній частині.

У результаті зіткнення травмувалися шестеро людей, одна із пасажирок автобуса через місяць померла у лікарні. У 18-річної дівчини діагностували переломи обох ніг, відкриту черепно-мозкову травму та забій легень.

Водій рейсового автобуса Ігор Остапʼюк розповів у суді, що 4 грудня 2022 року їхав у темну пору доби по неосвітленій ділянці дороги. За його словами, він побачив причіп запізно, оскільки світловідбивні пристрої на ньому були забруднені, аварійні вогні не були ввімкнені, а дорожній знак аварійної зупинки знаходився на узбіччі. Попри екстрене гальмування, уникнути зіткнення не вдалося. Просив суворо його не карати.

Суддя Світлана Яремчук визнала Ігоря Остапʼюка винним за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого), проте звільнила від основного покарання й призначила три роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.