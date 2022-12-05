Внаслідок удару передню частину автобуса зім'яло, водій та п'ятеро пасажирів отримали травми

На трасі неподалік Горохова сталась аварія за участю маршрутки та фури, яка стояла на проїжджій частині. Внаслідок зіткнення травмувались п'ятеро пасажирів та водій автобуса. Як встановила поліція, вантажівка стояла на дорозі без увімкнених аварійних ліхтарів.

Аварія сталась близько 18:00 у неділю, 4 грудня. Неподалік села Ярівка Луцького району 45-річний водій маршрутного таксі зіткнувся із причепом вантажного автомобіля МАN, що був залишений на проїжджій частині в попутному напрямку без увімкнених аварійних ліхтарів.

«Внаслідок аварії п’ятеро пасажирів, три жінки та двоє чоловіків, отримали травми різного ступеня тяжкості. Також тілесні ушкодження отримав і водій», – повідомляє прес-служба поліції Волині.

Як розповів у коментарі «Суспільном​у» керівник Горохівської лікарні Валерій Коба, станом на ранок 5 грудня у медзакладі залишаються троє людей: двоє постраждалих пасажирок та водій маршрутки. У найважчому стані 18-річна потерпіла, наразі вона у реанімації з політравмою. Її стан медики оцінюють як важкий.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми. Додамо, що наразі невідомо, чи перебували водії у стані алкогольного сп'яніння, це з'ясують під час слідства.