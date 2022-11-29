Волинська поліція оголосила Артема Приходька у розшук

Волинська поліція оголосила у розшук 31-річного лучанина Артема Приходька, якого засудили до шести років в'язниці за смертельну ДТП. У аварії, яку спричинив чоловік на вулиці Ковельській у Луцьку, загинув 9-річний хлопчик, а також постраждав його менший брат і батько. Суд призначив чоловікові не лише ув'язнення, а й постановив виплатити батькам загиблої дитини 2 млн грн моральної компенсації. Апеляційний суд це рішення затвердив. Однак наразі, як стало відомо, Артем Приходько від відбування покарання ухиляється.

Зазначимо, що аварія сталась 6 червня на вулиці Ковельській у Луцьку. Водій автомобіля Ford Focus наїхав на батька з двома дітьми, які разом переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Згодом 9-річний постраждалий хлопчик помер у лікарні, не приходячи до тями.

Водій збив батька з двома синами, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу

У вересні 2021 року Луцький міськрайонний суд призначив Артему Приходьку шість років тюрми, а також постановив виплатити родичам загиблої дитини 2 млн грн моральної компенсації.

Чоловік з цим рішенням не погодився і подав апеляцію, вимагаючи пом'якшити покарання. Втім, суддя Волинського апеляційного суду Олег Клок залишив вирок у силі. Після цього рішення чоловік вже мав би відбувати покарання, однак як стало відомо у вівторок, 29 листопада, наразі він від нього переховується. Тож поліція Волині оголосила Артема Приходька у розшук. Щоправда, наразі невідомо, чому чоловіка не взяли під варту одразу в залі суду.

«Його прикмети: на вигляд 31 рік, зріст 170-175 см, середньої тілобудови, волосся чорне, коротке, очі карі. Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про місцеперебування засудженого громадянина, повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102», – йдеться у повідомленні.

Судячи з інформації у реєстрі судових рішень, чоловік наразі оскаржує рішення апеляційного суду в касаційній інстанції. Зокрема, 4 жовтня Верховний суд відкрив у справі касаційне провадження.