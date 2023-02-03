31-річного чоловіка оголосили у розшук наприкінці листопада 2022 року

Поліція затримала оголошеного у розшук 31-річного Артема Приходька, який в 2021 році вчинив смертельну аварію. Чоловік на швидкості збив батька з двома дітьми, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Згодом дев'ятирічний хлопчик, який отримав найважчі травми, помер у лікарні. Його молодший брат та батько також травмувались, але вижили. Суд призначив чоловікові шість років тюрми, згодом в апеляційній інстанції вирок залишили в силі, але Артем Приходько від правосуддя переховувався.

Про затримання Артема Приходька прес-служба поліції Волині повідомила у четвер, 2 лютого. Зазначається, що чоловік переховувався від відбування покарання з кінця листопада.

«Оперативники Луцького районного управління розшукали та затримали 31-річного засудженого. Нині він перебуває у слідчому ізоляторі міста Луцька. Після чого його направлять у місця позбавлення волі, для відбування покарання», – йдеться у повідомленні.

Перебуваючи за кермом Ford Focus, чоловік наїхав на батька з двома малолітніми синами

Зазначимо, що смертельну аварію чоловік спричинив 6 червня 2021 року на вулиці Ковельській у Луцьку. Артем Приходько за кермом Ford Focus наїхав на батька з двома дітьми, які разом переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Згодом дев'ятирічний постраждалий хлопчик помер у лікарні, не приходячи до тями.

У вересні 2021 року Луцький міськрайонний суд призначив Артему Приходьку шість років тюрми, а також постановив виплатити родичам загиблої дитини 2 млн грн моральної компенсації.

Чоловік з цим рішенням не погодився і подав апеляцію, вимагаючи пом'якшити покарання. Втім, суддя Волинського апеляційного суду Олег Клок залишив вирок у силі. Після цього рішення чоловік вже мав би відбувати покарання, однак від правосуддя він переховувався.

Судячи з інформації у реєстрі судових рішень, чоловік наразі оскаржує рішення апеляційного суду в касаційній інстанції. Зокрема, 4 жовтня Верховний суд відкрив у справі касаційне провадження.