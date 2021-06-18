Дитина переходила дорогу разом із татом і молодшим братом, коли на них наїхав автомобіль

У п’ятницю, 18 червня, у Волинській обласній дитячій лікарні помер 9-річний хлопчик, якого два тижні тому збив автомобіль на вулиці Ковельській у Луцьку. Дитина переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу разом із татом та 5-річним братом. У цей момент на них наїхав автомобіль. Після зіткнення усіх трьох постраждалих госпіталізували.

Як повідомляє «Суспільне», 9-річного хлопчика привезли до лікарні у важкому стані. Дитина була під’єднана до підтримуючих приладів і весь час перебувала без свідомості. У п’ятницю, 18 червня, стан хлопчика став погіршуватись. Заступник директора медзакладу Ігор Дородних назвав його «критичним». Пообіді хлопчик помер, перебуваючи у стані коми.

Його молодший 5-річний брат теж був госпіталізований до цієї лікарні. Згодом дитину перевели до відділення нейрохірургії, а тоді виписали. Батько дітей отримав переломи рук.

Як повідомляли у поліції Волині, аварія сталась 6 червня близько 15 години на вулиці Ковельській у Луцьку. Батько разом із двома синами переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. У цей момент на них на швидкості наїхав 29-річний водій. Після зіткнення усіх трьох госпіталізували. 9-річний хлопчик був у найважчому стані.

У поліції розпочали кримінальне провадження за ч.2 статті 286 («порушення правил безпеки дорожнього руху»). Водію загрожує до 8 років позбавлення волі.