У четвер, 17 червня, у селі Нуйно Камінь-Каширського району сталась ДТП, у якій постраждав підліток. За версією поліції, водій автомобіля не впорався із керуванням і врізався у зупинку громадського транспорту. 14-річного хлопця, який був у автівці, госпіталізували.

Як розповіли ZAXID.NET у прес-службі поліції Волині, аварія сталась близько 4 години ранку. 23-річний житель Камінь-Каширського району, який був за кермом автомобіля Volkswagen LT, на вулиці Лесі Українки у селі Нуйно не впорався із керуванням і врізався у зупинку громадського транспорту.

Швидку на місце події викликала очевидиця аварії, розповіли у волинському центрі екстреної медицини. Підліток, який був у машині, отримав травми голови.

«Потерпілий був доставлений у Камінь-Каширську районну лікарню з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та різано-рвана рана лівого вуха», – розповів завідувач центральної оперативної диспетчерської Станіслав Ліннік.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч.1 статті 286 («порушення правил безпеки дорожнього руху»). У разі доведення провини водію загрожує максимум до трьох років ув’язнення.