Водій з невідомих причин з'їхав на тротуар та збив рекламний щит

У Луцьку на вулиці Задворецькій водій таксі Bolt в'їхав у сітілайт. Наразі невідомо, з яких причин він не впорався з керуванням, але у поліції зазначають, що таксист був тверезий. Чоловіка з травмами забрали у лікарню, в якому він стані, поки невідомо.

Як повідомила у коментарі ZAXID.NET інспекторка сектору комунікації поліції Волині Марина Балдич, аварія сталась ввечері у вівторок, 29 листопада. На вулиці Задворецькій 23-річний водій автомобіля Renault Logan не впорався з керуванням і врізався у рекламний щит. Як повідомляв «Конкурент», автомобіль належить сервісу таксі Bolt.

Внаслідок зіткнення водій травмувався, його госпіталізували. У якому він стані, наразі невідомо. За попередньою інформацією, чоловік був тверезий, але у нього відібрали зразки крові для більш точної експертизи.