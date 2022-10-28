Драгер показав стрілки «у небо»: це означає, що рівень сп'яніння чоловіка перевищував допустиму норму щонайменше в 25 разів

У центрі Луцька патрульні поліцейські виявили водія з 25-кратним перевищенням норми алкоголю, який спричинив ДТП. Чоловік в'їхав у чужий автомобіль, здаючи назад. Виявилось, що його в цьому році вже судили за п'яне водіння і заборонили сідати за кермо. На цей раз йому загрожує 34 тис. грн штрафу.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Волині, про аварію на вулиці Сенаторки Левчанівської правоохоронців повідомив очевидець.

«На місці події інспектори з’ясували, що керманич авто Mazda не слідкував за дорожньою обстановкою та рухаючись заднім ходом здійснив зіткнення з автомобілем марки Ford. Під час спілкування з чоловіком, який скоїв ДТП, поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти тест на огляд алкогольного сп’яніння. Результат – понад 5 проміле», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що максимальна допустима доза алкоголю для водіїв – це 0,2 проміле. Доза навіть у три проміле вважається алкогольним отруєнням. А рівень сп'яніння у п'ять проміле вважають смертельним.

Під час перевірки документів інспектори також встановили, що водія вже судили за п'яне водіння. Суд заборонив йому сідати за кермо. Також патрульні не виявили у базі даних посвідчення водія, яке водій пред’явив їм.

На чоловіка поліцейські склали протокол за ч. 2 ст. 130 КУпАП (повторне керування автомобілем в стані сп’яніння протягом року), яка передбачає 34 тис. грн штрафу. Крім того, на місце викликали слідчо-оперативну групу, яка займатиметься підробленим посвідченням водія.