Драгер показав стрілки «у небо»: це означає, що рівень сп'яніння чоловіка перевищував допустиму норму щонайменше в 25 разів

У Луцьку патрульні зупинили п'яного водія з 25-кратним перевищенням допустимої норми алкоголю. Драгер показав стрілки «у небо»: це означає, що рівень сп'яніння чоловіка виявився вищим за технічну межу пристрою. Як уточнили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі патрульної поліції Волині, водію 39 років, він їхав за кермом Audi.

Автомобіль патрульні зупинили ввечері у неділю, 16 жовтня. На вулиці Кравчука у Луцьку правоохоронці помітили водія, який порушував правила дорожнього руху. Під час спілкування у водія помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння.

«Керманичу запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння за допомогою приладу Drager на місці зупинки у присутності двох свідків. Результат позитивний – понад 5 проміле, що визначено технічною характеристикою даного приладу (перевищення допустимої норми у 25 разів)», – йдеться у повідомленні.

На водія склали протокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння). Санкція статті передбачає 17 тис. грн штрафу та позбавлення водійського посвідчення на рік.