У Луцьку затримали водія Audi з 25-кратним перевищенням норми алкоголю
Рівень сп'яніння 39-річного чоловіка перевищив технічну межу драгера
У Луцьку патрульні зупинили п'яного водія з 25-кратним перевищенням допустимої норми алкоголю. Драгер показав стрілки «у небо»: це означає, що рівень сп'яніння чоловіка виявився вищим за технічну межу пристрою. Як уточнили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі патрульної поліції Волині, водію 39 років, він їхав за кермом Audi.
Автомобіль патрульні зупинили ввечері у неділю, 16 жовтня. На вулиці Кравчука у Луцьку правоохоронці помітили водія, який порушував правила дорожнього руху. Під час спілкування у водія помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння.
«Керманичу запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння за допомогою приладу Drager на місці зупинки у присутності двох свідків. Результат позитивний – понад 5 проміле, що визначено технічною характеристикою даного приладу (перевищення допустимої норми у 25 разів)», – йдеться у повідомленні.
На водія склали протокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння). Санкція статті передбачає 17 тис. грн штрафу та позбавлення водійського посвідчення на рік.