Водій Infiniti не впорався з керуванням і виїхав на пішохідну доріжку, після чого врізався у дерево

У Луцьку 32-річний водій під дією наркотиків з'їхав у сквер та врізався у дерево. У чоловіка при собі знайшли наркотики, електронні ваги та дрон. Після ДТП він неадекватно поводився та кричав. Водночас проходити огляд на стан наркотичного сп'яніння у лікарні він відмовився. На порушника склали одразу чотири адмінпротоколи, йому загрожує 17 тис. грн штрафу.

Аварія сталась вранці у четвер, 13 жовтня, повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині. 32-річний водій Іnfinitі на швидкості не впорався з керуванням, виїхав на пішохідну доріжку, наїхав на огорожу і врізався у дерево.

За інформацією патрульних, які прибули на місце ДТП, чоловік неадекватно поводився та кричав. Правоохоронці запідозрили, що він перебуває під дією наркотиків. Йому запропонували пройти огляд на стан наркотичного сп'яніння у медзакладі, але водій відмовився.

«При проведенні поверхневої перевірки інспектори виявили речовину рослинного походження, схожу на наркотичну, електронні ваги, літальний апарат, схожий на дрон», – йдеться у повідомленні.

На порушника склали протоколи за ст. 124 КУпАП (ДТП без потерпілих), ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом без права керування), ч. 1 ст. 130 КУпАП (водіння під наркотиками), ч. 1 ст. 139 КУпАП (пошкодження дорожніх споруд). За п'яне водіння йому загрожує 17 тис. грн штрафу та позбавлення водійського посвідчення на рік.

Також інспектори викликали слідчо-оперативну групу, яка відбере наркотики на експертизу.