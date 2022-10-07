Чоловік з'їхав з дороги і збив стовп лінії електропередач

Волинський райсуд призначив 17,8 тис. грн штрафу чоловікові, який п'яним втікав на автомобілі від прикордонників і в'їхав у електроопору. Тест на драгері показав десятикратне перевищення допустимої норми алкоголю. У суді водій визнав свою провину. Водночас невідомо, чому він вирішив втікати від прикордонного наряду.

Інцидент стався вночі 22 вересня цього року на околиці села Мовники Литовезької громади, за 3 км від українсько-польського кордону. Прикордонний наряд намагався зупинити водія Peugeot Expert, але чоловік проігнорував вимогу, об'їхав правоохоронців і продовжив їхати з ще більшою швидкістю.

Прикордонники вирішили наздогнати порушника. Під час переслідування він не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та збив електроопору. На місце викликали поліцейських. Ті провели тест на драгері і визначили, що водій автомобіля був у стані сильного алкогольного сп'яніння: в нього виявили 2 проміле алкоголю. Зазначимо, що це перевищує допустиму норму в десять разів.

На чоловіка склали одразу три адмінпротоколи: за ст. 185-10 КУпАП (злісна непокора вимозі військовослужбовця), ч.1 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння) та ст. 124 КУпАП (ДТП без потерпілих).

Відомо, що 43-річний чоловік визнав свою провину. Іваничівський райсуд також визнав його вину та призначив 850 грн штрафу за втечу від прикордонників. Окрім цього, за п'яне водіння йому призначили 17 тис. грн штрафу та на рік заборонили керувати транспортом.