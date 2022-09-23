Чоловік на швидкості збив бетонний стовп лінії електропередач

На Волині п'яний водій Peugeot в'їхав у електроопору, втікаючи від прикордонників. Чоловіка намагались зупинити на контрольному посту, але він вимогу проігнорував, і поїхав далі з ще більшою швидкістю. В якийсь момент він не впорався з керуванням і збив електроопору. За втечу від прикордонників йому загрожує до 1,7 тис. грн штрафу, а за п'яне водіння – 17 тис. грн.

Як повідомляє Держприкордонслужба, інцидент стався ввечері у четвер, 22 вересня. В одному з населених пунктів Володимирського району прикордонний наряд намагався зупинити легковик на контрольному посту. На вимогу зупинитися водій об’їхав правоохоронців та продовжив рух, набираючи швидкість.

«Невдовзі прикордонники наздогнали втікача, який не впорався з керуванням і його транспортний засіб зіткнувся з бетонним стовпом лінії електропередач. 43-річний керманич ледве тримався на ногах та мав явні ознаки алкогольного сп’яніння», – йдеться у повідомленні.

Стосовно утікача прикордонники склали адмінпротокол за ст.185-10 КУпАП (злісна непокора вимозі військовослужбовця). Порушнику загрожує від 850 грн до 1,7 тис. грн штрафу.

Про подію прикордонники повідомили патрульних. Вони склали на правопорушника ще два протоколи: за ч.1 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння) та ст. 124 КУпАП (ДТП без потерпілих). За п'яне водіння чоловікові загрожує 17 тис. грн штрафу.