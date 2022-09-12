На Волині 35-річний п'яний водій в'їхав у блокпост, внаслідок чого постраждали шестеро людей. Зокрема, травмувався сам винуватець ДТП, четверо його пасажирів та поліцейський, який стояв на блокпосту. У водія виявили п'ятикратне перевищення допустимої норми алкоголю.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась у суботу, 10 вересня, в Камінь-Каширському районі. Водій автомобіля Volkswagen Transporter не впорався з керуванням та в'їхав у споруду на стаціонарному блокпосту. У якому саме населеному пункті це сталось, в поліції не уточнюють з міркувань безпеки.

Внаслідок аварії водій та четверо його пасажирів отримали травми. Чотирьох з них госпіталізували. Крім того, травми також отримав поліцейський, який в той час перебував на блокпосту. Щоправда, в нього були легкі ушкодження, оскільки після надання першої медичної допомоги його не госпіталізовували.

Як уточнили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції, водієві 35 років, він мешканець Каменя-Каширського. У момент вчинення ДТП він був п'яний: в нього виявили 1,1 проміле алкоголю, що в п'ять разів перевищує допустиму норму.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило травми), яка передбачає до трьох років тюрми.