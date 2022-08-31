Аварія сталась у дворі будинку. Дворічний хлопчик потрапив під колеса автомобіля, який здавав назад

У Камені-Каширському на Волині сталась ДТП, у якій постраждав дворічний хлопчик. На дитину, яка перебувала у дворі будинку, наїхав автомобіль Ford. Постраждалого хлопчика доправили у обласну дитячу лікарню.

Аварія сталась у вівторок, 30 серпня, у Камені-Каширському. До поліції надійшло повідомлення, що у дворі будинку сталась ДТП. «66-річний водій Ford, рухаючись заднім ходом в дворі будинку, допустив наїзд на 2-річного хлопчика», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Волині.

Відомо, що водій сам завіз дитину у реанімаційне відділення обласної дитячої лікарні в Луцьку. Як уточнили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції, у дитини попередньо діагностували політравму, струс мозку, тупу травму живота та забої, втім, стан хлопчика не є важким.

У поліції додають, що, за попередньою інформацією, чоловік в момент ДТП був тверезий. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми).