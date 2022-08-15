Юнак зіткнувся з задньою частиною легковика Volkswagen, а тоді впав на зустрічну смугу, де якраз їхала маршрутка

У Луцьку в районі Вишкова під колесами маршрутки загинув 21-річний мотоцикліст. Юнак допустив зіткнення з задньою частиною попутного автомобіля, а після цього впав на зустрічну смугу і потрапив від маршрутку. Від травм він загинув на місці.

Аварія сталась близько 14:00 у суботу, 13 серпня, на вулиці Героїв УПА у Луцьку. «Водій мотоцикла Geon не вибрав безпечної швидкості та допустив зіткнення із задньою частиною попутного автомобіля Volkswagen. Після зіткнення він впав на зустрічну смугу руху і потрапив під колеса маршрутного таксі», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Волині.

Мотоцикліст загинув на місці. Його особу встановили – це 21-річний мешканець Луцька. Також відомо, що всі учасники цього ДТП були тверезими.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).