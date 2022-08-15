Автомобіль наїхав на літню жінку, яка на переході перебігала дорогу на червоне

У Луцьку п'яний водій автомобіля BMW X5 на смерть збив літню жінку, яка перебігала дорогу на червоне. Внаслідок аварії 84-річна пішохідка загинула. Водій втік з місця, але за 10 хвилин його затримала поліція. Виявилось, що чоловік був п'яний: рівень алкоголю в його крові перевищував норму в 13 разів.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась у неділю, 14 серпня. На проспекті Василя Мойсея у Луцьку водій автомобіля BMW X5 збив літню жінку, яка перебігала дорогу по регульованому пішохідному переходу. Щоправда, в той момент для пішоходів було червоне світло.

Внаслідок наїзду жінка загинула. Відомо, що їй було 84 роки.

Чоловік втік з місця ДТП, але за 10 хвилин завдяки відео з камер спостереження його затримала поліція. У водія помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на стан сп'яніння показав 2,6 проміле алкоголю, що в 13 разів перевищує допустиму норму.

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Водія затримали в порядку статті 208 КПК. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортом на такий же термін.