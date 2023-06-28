BMW X5, п'яний водій якого вчинив смертельну аварію

Луцький суд призначив сім років ув'язнення водієві BMW X5, який минулоріч на смерть збив літню пішохідку. Встановлено, що чоловік перебував за кермом у стані сильного сп'яніння, і тому не встиг загальмувати та пропустити жінку, яка перебігала дорогу. Він також повинен заплатити понад 811 тис. грн компенсації чоловікові та двом донькам загиблої.

Зазначимо, що аварію Микола Б. вчинив 14 серпня минулого року на проспекті Василя Мойсея у Луцьку. Їдучи за кермом BMW X5 у стані алкогольного сп'яніння, чоловік вчасно не встиг зупинитись і дати дорогу 84-річній жінці, яка перебігала дорогу.

На опублікованому «Волинськими новинами» відео з камер спостереження видно, що від удару потерпілу відкинуло на декілька метрів. Внаслідок тяжких травм вона загинула на місці. Тим часом винуватець ДТП з місця поїхав.

Попереджаємо, що запис рекоментується до перегляду лише повнолітнім особам.

Завдяки відео з камер спостереження правоохоронці затримали водія вже за 10 хвилин у селі Забороль. Чоловік пройшов огляд на стан сп'яніння: у нього виявили 2,6 проміле алкоголю, що в 13 разів перевищує допустиму для водіїв норму.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, допитаний Микола Б. свою провину визнав. Розповів, що того дня зранку пив горілку і керувати автомобілем не планував, бо його начебто мав забрати син. Але в результаті чоловік таки сам сів за кермо. Заявив, що їхав на зелене світло, тоді за 20-25 метрів побачив потерпілу, але одразу не встиг загальмувати, бо «від природи у нього трохи занижена реакція».

«Поїхав з місця ДТП, не зупинившись, бо відчував шок, страх. Зупинився на блокпосту в селі Забороль, піднявся тиск, відчував себе погано», – так описав свій стан після аварії обвинувачений.

Додамо, що згідно зі свідченнями одного з чергових на блокпосту, який брав участь у затриманні чоловіка, водій заявляв «нащо цей цирк, давайте поїдемо до мене, вип'ємо по 100 грам та забриємо це питання».

Свідчили у суді й чоловік та дві доньки загиблої. Вони просили призначили водієві максимально суворе покарання.

Суддя Оксана Данелюк визнала чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 135 ККУ (залишення у небезпеці) та ч.3. ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило смерть) і призначила йому сім років ув'язнення. На аналогічний термін йому заборонили керувати транспортом. Зазначимо, що це не максимальне покарання, про яке просили родичі загиблої, оскільки санкція статті передбачає до десяти років тюрми.

Також він повинен заплатити чоловікові та донькам загиблої по 250 тис. грн моральної шкоди і по 20,4 тис. грн витрат на правничу допомогу. Сумарно сума компенсації становить понад 811 тис. грн.

Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції.