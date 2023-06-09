У аварію потрапила маршрутка №52 «Луцьк-Рокині»

У центрі Луцька в ДТП потрапив п'яний водій маршрутки. Як встановили патрульні, у вчиненні аварії він був не винен, оскільки зіткнення спричинив інший учасник ДТП. Однак під час спілкування правоохоронці помітили, що водій маршрутки п'яний. Тест на драгері це підтвердив: у чоловіка виявили 15-кратне перевищення допустимої норми алкоголю.

Як повідомила у коментарі ZAXID.NET у прес-службі патрульної поліції Волині, аварія сталась у четвер, 8 червня. Під час патрулювання на проспекті Волі правоохоронці помітили маршрутку, водій якої не надав перевагу у русі пішоходу.

«Патрульні зупинили його для притягнення до адмінвідповідальності. Після чого водій маршрутки увімкнув покажчик повороту та виїхав на вулицю Богдана Хмельницького, де водій Volkswagen, рухаючись по другорядній дорозі, не надав перевагу у русі маршрутному транспортному засобу. Внаслідок цього сталася ДТП», – йдеться у повідомленні.

Під час спілкування з водієм маршрутки патрульні помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Тест на драгері показав 3,06 проміле: це в 15 разів перевищує допустиму для водіїв норму в 0,2 проміле. На нього склали адмінматеріали за ст. 130 КУпАП (керування у стані спяніння) та за ч. 1 ст. 122 КУпАП (ненадання переваги у русі пішоходам). Зокрема, за п'яне водіння йому загрожує 17 тис. грн штрафу.

На водія легковика патрульні склали протокол за ст. 124 КУпАП (вчинення ДТП без потерпілих). Йому загрожує 850 грн штрафу.