Шевченківський районний суд Львова закрив провадження щодо Наталії Блавацької, яку патрульні зупинили за керування у стані алкогольного сп’яніння. У суді водійка довела, що була за кермом під дією сиропу від кашлю, до складу якого входить спирт.

Як вказано в матеріалах справи, 14 січня 2023 року патрульні зупинили автомобіль Range Rover, за кермом якого була Наталія Блавацька, на вул. Липинського, 50. За даними патрульних, водійка була у стані алкогольного сп’яніння, що підтвердив пристрій Drager. На порушницю склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

У суді Наталія Блавацька свою провину заперечила. Вона стверджує, що того дня алкоголь не вживала, натомість долучила до справи довідку від лікаря, в якій вказаний діагноз «гострий бронхіт» та призначення ліків від кашлю, що місять етанол. Зокрема у призначеному лікарем сиропі подорожника від кашлю «Доктора Тайса» міститься 20% етанолу, а у «Флавовірі» [сироп від кашлю] – 3,85% етанолу. Зазначимо, що на спиртовмісні ліки не поширюється рекомендації, щодо заборони керувати автомобілем після їх вживання.

Суддя Шевченківського райсуду Олег Ковальчук погодився, що водійка не перебувала у стані сп’яніння, не побачив у її діях правопорушення і закрив справу. Цю постанову можна оскаржити в апеляції.