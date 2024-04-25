За даними Центру протидії корупції, йдеться про голову Верхньодніпровського суду Дніпропетровської області

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили голову райсуду та його посередника на хабарі у 2 500 доларів. Про це у четвер, 25 квітня, повідомили у прес-службі Нацполіції.

За даними правоохоронців, голова суду через посередника вимагав 2 500 доларів неправомірної вигоди. За гроші він обіцяв чоловіку винести рішення про зняття арешту з майна, яке вилучили в межах кримінального провадження.

«В ході слідства правоохоронці задокументували отримання спільниками коштів та у подальшому винесення рішення на користь особи», – йдеться у повідомленні.

Слідчі провели обшуки у помешканнях фігурантів і на робочих місцях, та вилучили гроші, які були отримані як неправомірна вигода. Наразі правоохоронці вирішують питання про повідомлення підозри голові районного суду та його посереднику.

За даними Центру протидії корупції, затриманий – голова Верхньодніпровського суду Дніпропетровської області Сергій Бурхан. Він обіймав посаду голови райсуду з 2007 року.

«Рік тому новим головою суду стала суддя Тетяна Петрюк. Втім, вже за три дні обрали нового голову, яким знову став Бурхан. Схоже, таким чином обходили заборону очолювати суд три строки поспіль», – йдеться у повідомленні Центру протидії корупції.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Вищий антикорупційний суд виніс вирок затриманому на хабарі екс-судді Жидачівського районного суду Львівської області Володимиру Салію. Його затримали на хабарі від адвоката у 1 500 доларів у 2016 році. За гроші суддя обіцяв пом’якшити запобіжний захід двом підсудним. ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості Володимиром Салієм і призначив йому умовне покарання.