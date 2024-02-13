ВАКС виніс вирок судді у відставці у справі восьмирічної давності

Вищий антикорупційний суд виніс вирок затриманому на хабарі екс-судді Жидачівського районного суду Львівської області Володимиру Салію. У 2016 році суддю затримали на хабарі 1500 доларів від адвоката за пом’якшення запобіжного заходу двом підсудним у справі. ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості Володимиром Салієм і призначив йому умовне покарання.

«Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 22 грудня 2023 року між прокурором САП та підозрюваним у кримінальному провадженні. Суддю Жидачівського районного суду Львівської області у відставці визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України», – йдеться у вироку ВАКС від 7 лютого, на який першим звернуло увагу «Слово і діло».

Суд призначив судді у відставці п’ять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах влади, однак звільнив його від покарання, встановивши рік іспитового терміну.

Володимир Салій працював суддею Жидачівського районного суду близько 15 років (з 2002 до 2017 року). У 2016 році Володимира Салія затримали СБУ та НАБУ під час отримання 1500 доларів США від адвоката, який був посередником. За ці гроші суддя обіцяв пом’якшити запобіжний захід двом підсудним, які перебували під вартою в одній справі.

Через кілька місяців у зв'язку з тяжкою хворобою судді Салія детектив НАБУ зупинив розслідування справи до одужання підозрюваного. В грудні 2016 року слідство відновили у зв'язку з необхідністю проведення судово-медичної та судової психіатричної експертизи для визначення стану осудності підозрюваного. В лютому 2017 року справу знову зупинили, оскільки експертиза підтвердила тяжкий стан підозрюваного. У травні 2017 року Вища рада правосуддя звільнила Салія у відставку.

У серпні 2023 року детектив НАБУ відновив справу, оскільки отримав медичний висновок, який підтвердив, що стан здоров'я Салія дозволяє проводити з ним слідчі дії. Того ж дня НАБУ завершило розслідування справи.

У цій справі був ще один підозрюваний – адвокат Микола Федина. Його справу скерували до суду і слухали окремо. Проте у 2017 році закрили у зв'язку зі смертю обвинуваченого.