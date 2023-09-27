Суддя вимагав 4 тис. доларів за ухвалення рішення в інтересах однієї зі сторін

Співробітники НАБУ, САП та СБУ викрили суддю Броварського міськрайонного суду Київської області на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди у сумі 4 тис. доларів. Про це у середу, 27 вересня, повідомили прес-служби відомств.

Як розповіли в Національному антикорупційному бюро України, суддя одержав неправомірну вигоду від представника однієї зі сторін у цивільній справі за ухвалення рішення в її інтересах. Частину неправомірної вигоди у сумі 1 тис. доларів він отримав раніше за прийняття ним рішення про витребування доказів у справі. Під час одержання другої частини неправомірної вигоди у сумі 3 тис. доларів за ухвалення ним у цей день рішення про стягнення боргу на користь позивача його викрили «на гарячому» детективи НАБУ.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підтвердили факт затримання та оприлюднили фото з обшуків.

Під час обшуків у нього вилучено розфасовані в різні конверти 15600 доларів США.

Також привертає увагу портрет, який знайшли слідчі під час обшуків, де затриманий зображений у ролі римського імператора Цезаря. Додамо, що широковідомим досі портретом українського високопосадовця у ролі римського Цезаря став портрет колишнього генерального прокурора України Віктора Пшонки. Портрет Віктора Пшонки в золотій рамі став одним із символів корупційної епохи режиму Януковича, а його любов до невиправданих розкошів і водночас несмак дали народне визначення «пшонка-стайл».

Як розповіли у Центрі протидії корупції з посиланням на кілька джерел, йдеться про суддю Володимира Сердинського, який раніше хотів стати суддею Верховного Суду.

Наразі правоохоронці повідомляють, що у справі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.