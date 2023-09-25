Заступник голови Нацполіції Дмитро Тишлек розповів, як проходить перевірка рішень ВЛК і МСЕК

Поліція у стислі терміни внесла вже 84 кримінальні провадження щодо посадовців медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) та військово-лікарських комісій (ВЛК), а також цивільних як посередників. Нині за корупційні дії оголосили вже 33 підозри, повідомив у понеділок, 25 вересня, заступник голови Нацполіції Дмитро Тишлек.

Він зазначив, що ці кримінальні провадження стосуються прийняття хабарів службовцями, зловживання влади або службовим становищем, а також службового підроблення та зловживання впливом.

«Суми за "послуги" від посадовців МСЕК і ВЛК могли варіюватися від незначних сум до 20 тисяч доларів. Все залежить від того, яке питання "розв’язується": надання довідки, висновок комісії для зняття з мобілізаційного обліку і навіть фіктивного визначення інвалідності людини», – сказав він в ефірі телемарафону, повідомило «Громадське».

Відповідальність за цими статтями може бути від штрафу до 12 років ув’язнення, залежно від того, який саме посадовець та який вчинок він робить, зазначив Тишлек. Він додав, що це ж стосується і цивільних, які виступали як посередники.

За словами заступника голови Нацполіції, у межах перевірки ВЛК та МСЕК були проведені сотні обшуків по всій країні. Було вилучено наразі 35 тисяч особових справ, з них 7,5 тисяч, попередньо, мають ознаки фіктивності.

«5 800 таких справ вже відправлено на переогляд із залученням спеціалістів для ретельного вивчення для ухвалення повторного рішення», – розповів правоохоронець.

Тишлек зауважив, що нині тільки 6 обвинувальних актів направлено до суду. Вироків ще не було.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 12 вересня увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) щодо перевірки військово-лікарських комісій (ВЛК). РНБО 30 серпня ініціювала перевірку рішень ВЛК про інвалідність та непридатність до військової служби, які були ухвалені з 24 лютого 2022 року й можуть бути повʼязані з корупційними порушеннями. Згідно з цим рішенням, Міністерство охорони здоров’я та правоохоронці перевірять видані після початку повномасштабної війни рішення ВЛК про обмежену придатність до військової служби. За результатами перевірки будуть зроблені висновки щодо людей, які на основі сфальшованих рішень виїхали за кордон під час повномасштабної війни Росії проти України.