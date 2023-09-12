Згідно з указом, Кабмін та РНБО мають перевірити усі рішення ВЛК з 24 лютого 2022

Президент України Володимир Зеленський видав указ, який передбачає перевірку всіх рішень військово-лікарських комісій (ВЛК) з початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Указ від вівторка, 12 вересня, вводить в дію рішення Ради національної безпеки України про перевірки ВЛК протягом короткого проміжку часу.

Контроль над виконанням перевірок Володимир Зеленський наказав виконувати секретарю РНБО Олексію Данілову, який нещодавно пообіцяв оприлюднити дані про ухилянтів та лікарів, які допомагали їм.

Рішення щодо перевірок ВЛК РНБО оприлюднила 30 серпня 2023 року. З 12 вересня указом президента рішення набуває чинності. На утворення груп для перевірок ВЛК, аналізу порушень та належної організації комісій РНБО виділило три місяці.

Відтак, до грудня 2023 року Кабінет міністрів України за сприяння РНБО має:

створити робочі групи для перевірки рішень лікарів щодо непридатності до служби;

перевірити усі рішення ВЛК щодо непридатних до служби осіб з 24 лютого 2022 року;

опрацювати питання щодо особливостей перетину кордону непридатними до служби;

розробити та затвердити план підготовки нормативно-правових актів, спрямованих на якісну роботу ВЛК;

організувати роботу позаштатних ВЛК;

опрацювати питання щодо вдосконаленого регулювання виїзду та інших питань щодо непридатних та обмежено придатних до військової служби осіб.

Окрім того, міністерства повинні встановити строки проведення медоглядів та цифровізувати ці процеси. НАЗК доручили здійснити аналіз корупційних ризиків у діяльності ВКЛ, а правоохоронним органам – невідкладно вжити заходів щодо викриття подібних злочинів.