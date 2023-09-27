Райсуд на Рівненщині призначив 51 тис. грн штрафу викладачеві Рівненського державного гуманітарного університету Ігорю Виговському. Чоловіка, який взяв 4 тис. доларів хабара у обмін на обіцянку посприяти у зарахуванні вступника на навчання, визнали винним у зловживанні впливом.

Як йдеться у вироку Рівненського райсуду, обвинуваченим у цій справі є доцент кафедри природничих наук з методиками навчання РДГУ Ігор Виговський. У 2023 році його залучили до роботи приймальної комісії.

Встановлено, що у червні він зустрівся з чоловіком, який хотів вступити на магістратуру за спеціальністю природничі науки.

«Дізнавшись про бажання останнього здобути повну вищу освіту за педагогічною спеціальністю, запропонував надати йому неправомірну вигоду 4000 доларів за вирішення питання щодо зарахування на навчання до Рівненського державного гуманітарного університету та здобуття повної вищої освіти за педагогічною спеціальністю "природничі науки" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр"», – йдеться у матеріалах справи.

Першу частину хабара, 1 тисячу доларів, він отримав 28 липня. Решту 3 тис. доларів Ігор Виговський отримав 31 липня, після чого його затримали правоохоронці.

Чоловікові вручили підозру за ч.2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). У процесі розслідування викладач уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, у якій беззаперечно визнав себе винуватим і погодився сплатити штраф.

На засіданні 11 вересня суддя Сергій Сидоренко затвердив угоду, визнавши чоловіка винним у зловживанні впливом і призначив йому 51 тис. грн штрафу. Гроші, які дали чоловіку як хабар, повернуть поліції.