У Рівному керівницю філії приватного університету затримали на допомозі ухилянтам. Про викриття схеми стало відомо в середу, 13 вересня, після повідомлення прес-служби СБУ.

Зазначається, що військова контррозвідка затримала директорку обласної філії одного із приватних університетів, назву якого наразі не уточнюють. За хабарі посадовиця гарантувала військовозобов'язаним позачергове зарахування до вищого навчального закладу із правом відтермінування призову.

«У подальшому вона обіцяла "студентам" відправити їх за кордон під виглядом навчання у партнерському закладі освіти в одній із країн ЄС», – йдеться у повідомленні.

Скільком ухилянтам вона допомогла влаштуватись на навчання, та які суми за це отримала, наразі слідство не уточнює. В СБУ повідомляють лише, що зловмисниці загрожує до десяти років тюрми з конфіскацією майна.

Зауважимо, що також слідчі викрили ще чотири схеми з перевезення ухилянтів за кордон на Івано-Франківщині, Харківщині та на Закарпатті. Зокрема, на Харківщині затримали начальника районного військкомату, який продавав потенційним призовникам фіктивні довідки про непридатність до служби за станом здоров'я.