На Волині судили чоловіка, який двічі відмовився мобілізуватись. Свій вчинок він пояснив тим, що не хоче на війні «вбивати своїх», оскільки за національністю є росіянином. За ухилення від призову суддя призначила йому півроку арешту.

Як йдеться у вироку Шацького райсуду, обвинувачений Станіслав Ч. народився в місті Новосибірськ, але протягом життя отримав українське громадянство та став військовозобов'язаним. У жовтні минулого року він отримав першу повістку. Чоловік прийшов до пункту збору, однак відправлятись разом з мобілізованими відмовлявся. За декілька місяців він знову отримав повістку і вчинив аналогічно: знову відмовився служити в ЗСУ.

«Відмовився, тому що не хотів проходити військову службу у Збройних Силах України, оскільки він народився у Російській Федерації», – наводять пояснення обвинуваченого у вироку.

Військові, які вручали йому повістки, зазначили, що при отриманні документів він поводився ввічливо, однак одразу заявляв, що служити не піде, бо «не буде вбивати своїх».

На судовому засіданні, яке відбулося 7 вересня, Станіслав Ч. заявив про розкаяння та просив суд при призначенні вироку врахувати, що він «потребує лікування через хвороби хребта». Суддя Наталія Жевнєрова визнала Станіслава Ч. винним у порушенні ст. 336 ККУ (ухилення від призову на військову службу) і призначила йому м'ягше покарання, аніж передбачено цієї статтею – шість місяців арешту.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, Станіслав Ч. може подати апеляцію.