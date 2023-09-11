На Волині судили уродженця Росії за відмову служити в ЗСУ
Чоловік пояснив, що попри наявність українського громадянства вважає себе росіянином за національністю та не хоче на війні «вбивати своїх»
На Волині судили чоловіка, який двічі відмовився мобілізуватись. Свій вчинок він пояснив тим, що не хоче на війні «вбивати своїх», оскільки за національністю є росіянином. За ухилення від призову суддя призначила йому півроку арешту.
Як йдеться у вироку Шацького райсуду, обвинувачений Станіслав Ч. народився в місті Новосибірськ, але протягом життя отримав українське громадянство та став військовозобов'язаним. У жовтні минулого року він отримав першу повістку. Чоловік прийшов до пункту збору, однак відправлятись разом з мобілізованими відмовлявся. За декілька місяців він знову отримав повістку і вчинив аналогічно: знову відмовився служити в ЗСУ.
«Відмовився, тому що не хотів проходити військову службу у Збройних Силах України, оскільки він народився у Російській Федерації», – наводять пояснення обвинуваченого у вироку.
Військові, які вручали йому повістки, зазначили, що при отриманні документів він поводився ввічливо, однак одразу заявляв, що служити не піде, бо «не буде вбивати своїх».
На судовому засіданні, яке відбулося 7 вересня, Станіслав Ч. заявив про розкаяння та просив суд при призначенні вироку врахувати, що він «потребує лікування через хвороби хребта». Суддя Наталія Жевнєрова визнала Станіслава Ч. винним у порушенні ст. 336 ККУ (ухилення від призову на військову службу) і призначила йому м'ягше покарання, аніж передбачено цієї статтею – шість місяців арешту.
Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, Станіслав Ч. може подати апеляцію.