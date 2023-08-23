Суд на Волині виніс вирок підприємцеві, який допомагав переправляти військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Дані про них як про начебто водіїв вантажівок обвинувачений вносив до системи «Шлях». За це йому загрожувало до семи років тюрми, але Тарас С. підписав угоду про визнання винуватості, тож отримав значно м'ягше покарання – лише 110,5 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку Любешівського райсуду, дані про першого ухилянта у систему «Шлях» обвинувачений вніс 23 березня минулого року.

«Усвідомлюючи, що [чоловік] не має посвідчень водія відповідної категорії та не перебуває у трудових відносинах з ФОП як водій, 23 березня 2022 року перебуваючи в селищі Ратне, вніс до вказаної системи особисті дані [чоловіка] як водія транспортного засобу марки Volvo для перетину державного кордону України через пункт пропуску «Ягодин», чим усунув перешкоди вказаній особі в перетині кордону під час дії правового режиму воєнного стану», – йдеться у матеріалах справи.

Всього слідство зафіксувало десять таких епізодів. Останнього ухилянта чоловік відправив 25 травня минулого року. Згодом чоловіка викрили правоохоронці та вручили йому підозру за ч.1 та ч.2 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон). Санкція статті передбачає від п'яти до семи років тюрми.

Однак обвинувачений Тарас С. уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, тож отримав значно м'ягше покарання, ніж передбачено статтею. На засіданні 18 серпня суддя Андрій Савич цю угоду затвердив.

Чоловіка визнали винним у незаконному переправленні чоловіків через кордон і призначили йому 110,5 тис. грн штрафу.