На Волині судили перевізника, який організував виїзд військовозобов'язаного чоловіка за кордон під виглядом водія вантажівки. Для цього обвинувачений Василь К. вніс дані про 34-річного чоловіка у систему «Шлях». Відомо, що провину він визнав. Йому призначили 51 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку Камінь-Каширського райсуду, незаконне переправлення чоловіка 1988 року народження через пункт пропуску «Устилуг» обвинувачений організував у березні цього року.

«Достовірно знаючи, що у відповідності до постанови Кабінету Міністрів [...] безперешкодно перетнути кордон у воєнний стан можуть працевлаштовані водії автоперевізників, які мають ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень, а також те, що [чоловік] не працевлаштований, перебуваючи у селі Сошичне Камінь-Каширського району здійснив внесення відомостей до інформаційної системи «Шлях» щодо здійснення міжнародного перевезення вантажу у ФОП [чоловіком] в якості водія транспортного засобу та забезпечивши його транспортним засобом марки Volkswagen Crafter», – йдеться у вироку.

Згодом щодо підприємця відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 332 ККУ (організація незаконного переправлення осіб через кордон). Санкція статті передбачає від трьох до п'яти років тюрми.

Однак процесі слідства Василь К. уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, тож отримав набагато м'ягше покарання. На засіданні 27 липня суддя Валентина Тімонова цю угоду затвердила. Тож чоловіка визнали винним і призначили йому 51 тис. грн штрафу.

Додамо, що згідно з інформацією на YouControl, Василь К. зареєстрував свій ФОП у Любомлі у травні 2022 року. Його основним видом діяльності є перевезення вантажним автомобільним транспортом.