Райсуд на Волині призначив 144,5 тис. грн штрафу уродженцю Запорізької області, який намагався перетнути кордон з підробленими документами. Відомо, що за їхнє виготовлення Владислав В. заплатив понад 4 тис. доларів. Хто саме виготовив йому фальшиві документи, слідство так і не встановило.

Як йдеться у вироку Любомльського райсуду, судили уродженця міста Оріхів Запорізької області. В середині квітня цього року чоловік через Telegram сконтактував з «невстановленою слідством особою», яка пообіцяла за гроші виготовити йому підроблені документи для виїзду за кордон. На криптогаманець виконавця чоловік відправив 4 тис. доларів.

Згодом замовник отримав документи, зокрема, пенсійне посвідчення про нібито другу групу інвалідності, довідку про перебування на консульському обліку та свідоцтво про шлюб. 30 квітня чоловік спробував перетнути кордон у пункті пропуску «Ягодин», однак прикордонники розпізнали, що документи фальшиві. Щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження за ч.3 та ч.4 ст. 358 ККУ (використання підробленого документа).

Про Владислава В. відомо, що він має свій ФОП. Судячи з інформації на YouControl, основним видом зайнятості підприємця є комп'ютерне програмування.

Під час розслідування обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, тож отримав несуворе покарання. На засіданні 12 липня суддя Олег Павлусь цю угоду затвердив. Тож чоловіка визнали винним і призначили йому 144,5 тис. грн штрафу.

Вирок поки ще не набрав законної сили, однак, судячи з того, що сторони підписали угоду про визнання винуватості, оскаржувати рішення суду, ймовірно, не будуть.