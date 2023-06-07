Чоловік у рятувальному жилеті планував переплисти Західний Буг

Райсуд на Волині оштрафував 23-річного волинянина, який вп'яте намагався втекти з України. Чоловіка затримали біля Західного Бугу, по якому проходить українсько-польський кордон. Як виявилось, до цього він пробував втекти з України в Молдову та Угорщину, але невдало.

Зазначимо, що чоловіка затримали ввечері 18 травня. Тоді прикордонники під час патрулювання помітили доріжку слідів на контрольно-слідовій смузі. Пішовши за цими слідами, вони виявили на березі річки Західний Буг, по якій проходить кордон України та Польщі, чоловіка у рятувальному жилеті, який планував переплисти водойму.

Порушником виявився 23-річний волинянин. Прикордонники встановили, що це не перша його спроба втекти за кордон: два рази він намагався незаконно потрапити в Молдову, раз в Угорщину та ще один раз – в Польщу з території Волинської області.

У судовому реєстрі є постанови щодо деяких з цих випадків. Судячи з усього, першу спробу чоловік здійснив 16 березня – тоді він намагався потрапити в Молдову з території Одещини. За півкілометра від лінії розмежування його затримали. Суд призначив йому 8,5 тис. грн штрафу.

Втім, вже за три дні чоловік здійснив другу спробу, але також невдалу. Його знову оштрафували на 8,5 тис. грн. Судячи з інформації на сайті судової влади, після цього він попав в поле зору закарпатських прикордонників, оскільки 5 квітня мало відбутись засідання щодо його чергової спроби незаконно перетнути лінію розмежування. Та в судовому реєстрі постанови з невідомих причин немає.

Зате точно відомо, що наступну спробу перетнути кордон він здійснив вже на Волині 12 квітня, але йому завадили прикордонники. Його знову оштрафували на 8,5 тис. грн.

Що ж до останньго інциденту, то цього разу судив його Любомльський райсуд. Суддя Степан Чишій визнав чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину кордону) і оштрафував на 8,5 тис. грн. На засідання порушник не з'явився.