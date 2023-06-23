Двох волинян викрили на виготовленні підроблених документів для 142 ухилянтів
Зловмисники виготовляли підроблені свідоцтва про народження дітей
Двох мешканців Волині викрили на виготовленні фальшивих документів для військовозобов'язаних чоловіків, які хотіли втекти з України. Всього підробленими свідоцтвами скористались 142 ухилянти.
Про завершення досудового розслідування у цій справі стало відомо у п'ятницю, 23 червня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. Як встановило слідство, 27-річна жителька Луцька та її 28-річний раніше судимий спільник підробляли свідоцтва про народження дітей, які нібито народилися за кордоном – у країнах Євросоюзу.
«Завірені начебто консульськими установами цих країн документи їхні клієнти надавали на кордоні – і в такий спосіб виїжджали з України, як батьки трьох неповнолітніх дітей. Коштували такі послуги до 3000 тис. доларів. Усього ними скористалися 142 ухилянти», – йдеться у повідомленні.
У підозрюваних під час обшуків вилучили підроблені печатки, мобільні телефони, які вони використовували у незаконній діяльності.
Чоловікові та жінці інкримінують порушення ч.3 ст. 358 ККУ (підроблення документів), ч.3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон). У разі доведення вини їм загрожує до дев'яти років ув'язнення. Наразі обвинувачені перебувають під домашнім арештом.