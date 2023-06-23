Печатки, якими підозрювані «завіряли» підроблені документи

Двох мешканців Волині викрили на виготовленні фальшивих документів для військовозобов'язаних чоловіків, які хотіли втекти з України. Всього підробленими свідоцтвами скористались 142 ухилянти.

Про завершення досудового розслідування у цій справі стало відомо у п'ятницю, 23 червня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. Як встановило слідство, 27-річна жителька Луцька та її 28-річний раніше судимий спільник підробляли свідоцтва про народження дітей, які нібито народилися за кордоном – у країнах Євросоюзу.

«Завірені начебто консульськими установами цих країн документи їхні клієнти надавали на кордоні – і в такий спосіб виїжджали з України, як батьки трьох неповнолітніх дітей. Коштували такі послуги до 3000 тис. доларів. Усього ними скористалися 142 ухилянти», – йдеться у повідомленні.

У підозрюваних під час обшуків вилучили підроблені печатки, мобільні телефони, які вони використовували у незаконній діяльності.

Чоловікові та жінці інкримінують порушення ч.3 ст. 358 ККУ (підроблення документів), ч.3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон). У разі доведення вини їм загрожує до дев'яти років ув'язнення. Наразі обвинувачені перебувають під домашнім арештом.