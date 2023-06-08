Райсуд на Рівненщині призначив три роки тюрми чоловікові, який ухилився від призову. Своє рішення проігнорувати повістку обвинувачений пояснив тим, що не хоче мобілізуватись, бо має заробляти гроші для сім'ї та має фінансові зобов'язання.

Як йдеться у вироку Радивилівського райсуду, повістку обвинувачений отримав 1 квітня. У ній йшлося, що ввечері 3 квітня він повинен прибути вказаного у документі пункту збору для проходження військової служби. Однак чоловік цю вимогу проігнорував.

На судовому засіданні, яке відбулось 1 червня, чоловік визнав провину. Пояснив, що його сім'я потребує матеріальної підтримки, у зв'язку з чим він змушений постійно шукати заробітки. Також він додав, що має фінансові зобов'язання, оскільки витратив багато грошей через смерть батька. Просив суворо його не карати.

Водночас суддя Валентина Троцюк дійшла до висновку, що фінансові проблеми не були головною мотивацією чоловіка проігнорувати повістку.

«В судовому засіданні обвинувачений вказав, що обставиною, яка його спонукала ухилитися від призову, є необхідність забезпечення сім'ї грошима. Для цього він працює неофіційно, проте не повідомив місця роботи. Також він сказав, що йому відомо, що військовослужбовцям виплачують зарплату, яка є достатньою для забезпечення потреб його сім'ї. З наведеного суд дійшов висновку, що метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації обвинуваченим являється не матеріальне забезпечення сім'ї, а свідоме небажання бути мобілізованим», – йдеться у вироку.

Окрім того, чоловік ще мав невідбуте покарання за крадіжку, і перебував на умовному терміні. Суд взяв до до уваги як обтяжуючу обставину.

Відтак чоловіка визнали винним у порушенні ст. 336 ККУ (ухилення від призову на військову службу) та призначив йому три роки тюрми. Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.