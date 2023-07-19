Чоловікові вручили підозру за статтею про вимагання хабара

На Волині працівника одного з районних військкоматів затримали на хабарі від військовозобов'язаного чоловіка. За 37 тис. грн посадовець у змові з чиновником міської ради мав допомогти йому уникнути мобілізації.

Як повідомила прес-служба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, підозри отримали посадовець територіального центру комплектування та соціальної підтримки та працівник районного центру соціальних служб міської ради. Про який саме район йдеться, наразі не уточнюють.

«За даними слідства, вказані особи отримали від військовозобов'язаного майже 37 000 гривень за невчинення дій, пов'язаних із його мобілізацією до лав ЗСУ. Затримали їх у порядку ст. 208 КПК України після перерахунку понад 25 000 гривень на картковий рахунок родички одного із учасників», – йдетьс​я у повідомленні.

Встановлено, що частину раніше обумовленої суми вони отримали авансом.

Обом затриманим інкримінують порушення ч.3 ст. 368 ККУ (отримання неправомірної вигоди), яка передбачає до шести років ув'язнення. Незабаром їм оберуть запобіжний захід.

На ситуацію відреагували в обласному територіальному центрі комплектації. «Командування та особовий склад Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки засуджує ганебний вчинок прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою і всебічно сприятиме проведенню слідчих дій та з'ясуванню всіх обставин інциденту. Ми розраховуємо на належну правову оцінку скоєного та невідворотність покарання винних», – йдеться у повідомленні.

Також людей закликали повідомляти правоохоронців про подібні випадки хабарництва у військкоматах.