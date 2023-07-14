Чоловіка затримали і вручили йому підозру за статтею про отримання хабара

Заступника голови Цуманської селищної ради на Волині затримали на хабарі в 600 доларів. За версією слідства, за гроші чоловік допомагав ухилянтам виїхати за кордон. Ім'я чиновника наразі слідство не розголошує, але з власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що затримали Олега Федорчука – заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів. На цю посаду його призначили у квітні цього року.

Про затримання посадовця стало відомо в п'ятницю, 14 липня, після повідомлення прес-служби СБУ Волині. За версією слідства, заступник голови селищної ради допомагав ухилянтам виїхати за кордон впродовж квітня-липня цього року. За підрахунками поліції, за цей час він встиг отримати близько 1 тис. доларів за свої послуги.

«Чиновник обіцяв вносити дані осіб до електронної системи "Шлях" та оформляти їх як водіїв-волонтерів, які нібито мають перевозити гуманітарні вантажі. Таким чином ухилянти отримували можливість незаконно виїхати за кордон. За свої "послуги" посадовець вимагав 300-400 євро з особи», – йдеться у повідомленні.

У четвер, 13 липня, правоохоронці затримали чоловіка під час отримання чергового хабара в 600 доларів. Йому повідомили про підозру за ч.3 ст. 368 ККУ (отримання неправомірної вигоди). Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років ув'язнення.