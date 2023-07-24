35-річного ухилянта виявили на спальному місці далекобійника

Волинський суд відправив в СІЗО далекобійника, який намагався незаконно вивезти чоловіка з України в Польщу. Порушник сховався на спальному місці водія під ковдрами. Відомо, що він відбувся адмінвідповідальністю, а щодо водія розпочали кримінальну справу за статтею про незаконне переправлення осіб через кордон. Йому загрожує до дев'яти років тюрми.

Нагадаємо, порушника виявили у вантажівці вночі 20 липня в пункті пропуску «Ягодин». Під час огляду автомобіля прикордонники помітили на спальному місці далекобійника чоловіка, який ховався під ковдрами. З'ясувалось, що порушник заплатив водієві 5 тис. доларів, аби той нелегально вивіз його за межі України.

За скоєне чоловік відбудеться адмінвідповідальністю: на нього склали протокол за спробу незаконного перетину кордону. Йому загрожує мінімум 3,4 тис. грн штрафу, а максимально – арешт.

Що ж до далекобійника, то щодо нього поліція розпочала кримінальне провадження за ч.3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон). У понеділок, 24 липня, прес-служба прокуратури Волині повідомила, що суд обрав чоловікові запобіжний захід: він перебуватиме під вартою в СІЗО.

Про далекобійника відомо, що йому 29 років, він мешканець села Горенка Бучацького району Київської області. Додамо, що санкція статті 332 передбачає від семи до дев'яти років ув'язнення.