Чоловік лежав під ковдрою на спальному місці водія вантажівки

У вантажівці на пункті пропуску «Ягодин» прикордонники виявили 35-річного чоловіка, який хотів незаконно перетнути кордон. Чоловік сховався під ковдрою на спальному місці, сподіваючись залишитись непоміченим.

Як повідомила Держприкордонслужба, порушника виявили опівночі у четвер, 20 липня. Перевіряючи кабіну, прикордонник побачив чоловіка, який сидів під ковдрою на спальному місці.

«35-річний киянин, не маючи законних підстав для виїзду за кордон, вирішив потрапити туди у незаконний спосіб. І допомогти йому у цьому погодився водій-далекобійник. Як з'ясували правоохоронці, за свою послугу перевізник узяв плату в розмірі 5 тисяч доларів», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники також опублікували коротке відео, на якому зафіксовано, як вони проводили огляд вантажівки і як виявили у ній порушника.

На чоловіка склали адмінпротокол за спробу незаконного перетину кордону, який передбачає мінімум 3,4 тис. грн штрафу. А водієві, який погодився провезти чоловіка, загрожує кримінальна відповідальність за ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон).

Про інцидент прикордонники проінформували поліцію, яка і займатиметься розслідуванням справи. Додамо, що санкція статті 332 передбачає мінімум три років ув'язнення.