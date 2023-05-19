Сьогодні ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про про шахраїв, які паразитують на довірі і видають себе за волонтерів та схеми з переправлення ухилянтів за кордон за допомогою системи «Шлях».

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Столична поліція, прокуратура та СБУ сьогодні гордо відзвітували, що їм вдалося викрити посадовця Київської ОВА і його спільника адвоката, які незаконно відправляли за кордон ухилянтів від військової служби. Затриманий адвокат ще й виявився громадянином Росії. Він спокійно собі мешкав в Україні і знаходив клієнтів, які прагнули втекти подалі від мобілізації. А його співучасник з Київської обласної військової адміністрації вносив цих ухилянтів у систему «Шлях» всього за тисячу доларів.

Чому я кажу «всього» тисячу доларів? Бо у Львівській обласній адміністрації за такі послуги, ймовірно, брали у рази більші суми. Але про це трохи згодом. Важливо, що про викриття і затримання двох зловмисників у Києві прозвітували одразу три правоохоронні служби. Як то кажуть, у перемоги багато батьків, а поразка – завжди сирота. Ось у Львові обласна військова адміністрація до останньої судової інстанції бореться не з ухилянтами, які вдають із себе волонтерів і через систему «Шлях» тікають за кордон, а з журналістами, які розслідують цю проблему.

У журналістів видання «Наші гроші. Львів» виникли обґрунтовані підозри в тому, що чиновники Львівської ОВА регулярно вносять до системи «Шлях» тих осіб, які не є волонтерами, але за гроші дуже хочуть отримати бажаний дозвіл на перетин кордону. Перший скандал розгорівся, коли саме за участі посадовців зі Львова із країни дременув син одіозного Андрія Портнова. У відомстві Максима Козицького, а саме він очолює адміністрацію Львівщини, тоді просто розвели руками і зітхнули: «Ми не можемо проконтролювати всі прізвища у списку».

Систему дозволів для виїзду з України військовозобов’язаних запровадили невдовзі після вторгнення росіян з очевидною метою – уможливити роботу волонтерів і самих військових. Звісно, що корупціонери від влади побачили у системі «Шлях» ідеальну можливість монетизувати свої повноваження. Фактично, вони почали продавати квитки на втечу від армії і на відпочинок в умовній Хорватії чи Іспанії.

За даними видання «Наші гроші. Львів», до зловживань системою «Шлях» може бути причетним заступник голови Львівської облради Юрій Холод, який вів приватне листування з ділком Михайлом Міхняком. А той за версією поліції, допоміг втекти за кордон щонайменше двадцятьом ухилянтам. Журналісти отримали доступ до листування Холода і Міхняка, яке стосується виїзду чоловіків призовного віку за кордон саме через систему «Шлях». Ну, але Холод від усіх питань просто «відморозився».

20 квітня Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов журналістів «Наші гроші. Львів» і зобов’язав обласну військову адміністрацію надати копії рішень про скасування виданих раніше більш як двохсот дозволів на виїзд через систему «Шлях». За наполяганням прикордонників ці дозволи скасували самі чиновники ЛОВА, бо з’ясувалося, що всі ті чоловіки виїхали і не повернулися в Україну. Але оприлюднити прізвища у Львівській ОВА відмовляються, посилаючись на захист персональних даних ухилянтів.

Суд вирішив інакше. Інформація має значний суспільний інтерес, тому підлягає розголошенню. І що зробив Максим Козицький і його підлеглі? Вони ігнорують рішення суду і подали апеляційну скаргу. Чомусь у Львівській ОВА дбають про таємниці місцевих ухилянтів від військової служби. А ці таємниці коштують недешево. За даними журналістів, у Львові послуги внесення у систему шлях обходилися від двох до п’яти тисяч вічнозелених умовних одиниць.

Інше резонансне рішення суду у Львові стосувалося зняття арешту з гуманітарної допомоги, яку виявили на складі в селі Убині. Клопотав про зняття арешту детектив Бюро Економічної Безпеки. Личаківський районоий суд зняв арешт і тепер товари з таємничого складу передадуть військовим частинам та військовим адміністраціям, зокрема до Херсонської та Миколаївської областей.

А склад в Убинях і справді дуже таємничий, бо попри суспільний резонанс ні Бюро економічної безпеки, ні СБУ, ні поліція з прокуратурою – взагалі ніхто не виявив власників і походження харчів, одягу та іншої вочевидь краденої гуманітарної допомоги, яка там зберігалася. І ніхто не прозвітував, що ми ось безпорадні з’ясувати, хто крав «гуманітарку» в особливо великих розмірах, яку тримали у приміщенні площею 1600 м2. А все тому, що в перемоги багато батьків, а поразка завжди сирота. Серед виявлених на складі товарів було понад 300 тисяч консерв, дитячі товари, постільна білизна, ковдри, засоби гігієни, побутова хімія, одяг – всього біля тисячі піддонів. Детективи БЕБ підозрювали, що група невстановлених осіб в змові з митниками організували ввезення товарів через польський кордон без сплати митних платежів.

Але далі підозри справа чомусь не пішла, бо встановити невстановлених осіб детективам виявилось не під силу. Звісно, не встановили і митників, які дозволили все це добро ввезти в Україну. Тепер же радіймо, бо усі виявлені товари відправили на південь нашої країни, де вони так потрібні. А те, що винні у цій оборудці не покарані, то дрібниці. Ми й не таке ковтали. Зрештою, згадані інциденти це лише окремі пазли масштабних зловживань, які тривають під прикриттям доброчинності. І маємо бути пильними, щоб це зло викорінити з нашої дійсності.