Вдома у жінки провели обшук, під час якого знайшли проросійську літературу

У Рівному правоохоронці викрили 68-працівницю університету, яка поширювала проросійську пропаганду. Дописами вона ділилась у забороненій соцмережі «Однокласники». Крім того, виявилось, що жінка підтримувала дружні зв'язки з колишніми військовими Росії, а вдома у неї знайшли проросійську літературу. Щодо жінки відкрили кримінальне провадження, їй загрожує до п'яти років тюрми.

Про викриття жінки повідомила прес-служба поліції Рівненщини у понеділок, 5 грудня. Зазначається, що матеріали з проросійськими наративами жінка поширювала у забороненій в Україні російській соцмережі «Однокласники». «За результатами проведених санкціонованих обшуків правоохоронці встановили дружні зв’язки зловмисниці з громадянами та колишніми військовослужбовцями РФ. Крім того, під час слідчих дій виявлено та вилучено значну кількість друкованих видань держави-агресора», – йдеться у повідомленні.

Сцдячи з фотографій, одна з книг мала назву «Воскрешение Малороссии». Також було декілька книг про історії Росії.

Про підозрювану відомо, що вона уродженка Росії, але мешкала у Рівному, а також працювала у одному з вищих навчальних закладів міста.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 436-1 ККУ (пропаганда комуністичного режиму). Максимально санкція статті передбачає до п'яти років тюрми. Незабаром жінці повинні вручити підозру у скоєнні злочину.