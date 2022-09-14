За поширення комуністичної пропаганди йому загрожує до п'яти років ув'язнення

У Рівному СБУ викрила 49-річного чоловіка, який активно поширював дописи з пропагандою комунізму. Публікації він робив у забороненій в Україні соцмережі «ВКонтакте» ще з 2017 року.

Про викриття чоловіка стало відомо у середу, 14 вересня, після повідомлення прес-служби поліції Рівненщини. Як встановило слідство, із 2017 року 49-річний мешканець Рівного на своїй сторінці у соціальній мережі «ВКонтакте» вів активну інформаційну діяльність. Чоловік публічно розповсюджував комуністичну символіку та лозунги тоталітарного режиму СССР.

До прикладу, на одній з картинок, яку поширював чоловік, зображений бюлетень з написом «вибору немає. Тільки боротьба за пролетарську диктатуру!»

«Учора, 13 вересня, у рамках кримінального провадження, на підставі ухвали суду, за погодження прокуратури, за місцем проживання зловмисника поліцейські провели санкціонований обшук, у ході якого вилучили мобільний телефон та ноутбук», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 436-1 ККУ (поширення комуністичної символіки), яка передбачає до п'яти років ув'язнення з конфіскацією майна. Вирішується питання про вручення йому підозри.

Зазначимо, що нещодавно Рівненський міський суд судив за аналогічною статтею 55-річного чоловіка, який також поширював в «ВКонтакте» дописи з пропагандою комунізму. За це йому призначили лише рік умовно.